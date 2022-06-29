Сеул, 29 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Министр юстиций Южной Кореи Хан Дон Хун отправится 29 июня с девятидневным визитом в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что по прибытии в Вашингтон представитель Южной Кореи встретится с двумя представителями Всемирного банка, с которыми обсудит вопросы сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

30 июня Хан Дон Хун встретится с директором Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофером Рэем.

В рамках поездки он также посетит штаб-квартиру ООН, где встретится с заместителем генерального секретаря ООН.

Данный визит станет первой зарубежной поездкой Хан Дон Хуна с момента вступления в должность министра юстиций.