Москва, 29 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Москве с начала 2022 года по программе реновации начато расселение 95 старых пятиэтажек, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Взамен участникам реновации предложены современные квартиры в 34 переданных под заселение новостройках. Всего в столице передано под заселение 183 новых дома.

Планируется, что к концу июня количество расселяемых домов увеличится до 100. Расселение пятиэтажек по реновации проводится во всех административных округах Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года по реновации в Москве ввели в эксплуатацию 15 новостроек.

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