Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Победа России в спецоперации на Украине может стать вторым крупным поражением для США после вывода американских войск из Афганистана, пишет обозреватель Майкл Брендан Дауэрти в статье для National Review.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, победа России может стать еще более триумфальной с учетом усилий США по созданию дополнительных издержек для страны.

«Президент России Владимир Путин сможет объявить, что одержал победу не только над националистами на Украине, но и над западными державами», — пишет Дауэрти.

Он добавил, что победа ВС России над украинскими боевиками посеет панику среди лидеров других стран, поддерживающих Киев, в то время как авторитет Вашингтона ослабнет.

«После унижения в Афганистане это станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США. И этот риск вполне реален», — заключил автор.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.