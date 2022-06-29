National Review: победа России на Украине обернется для США новым унижением
Вашингтон, 29 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Победа России в спецоперации на Украине может стать вторым крупным поражением для США после вывода американских войск из Афганистана, пишет обозреватель Майкл Брендан Дауэрти в статье для National Review.
По его мнению, победа России может стать еще более триумфальной с учетом усилий США по созданию дополнительных издержек для страны.
Он добавил, что победа ВС России над украинскими боевиками посеет панику среди лидеров других стран, поддерживающих Киев, в то время как авторитет Вашингтона ослабнет.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.