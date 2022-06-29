Кишинёв, , 08:53 — REGNUM Уровень инфляции в Молдавии до конца текущего года по «оптимистичному» прогнозу может превысить 40%. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Общества независимых оценщиков Молдавии Галина Шеларь.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что больше всего цены вырастут на продукты питания и энергоносители. При этом власти Молдавии, несмотря на то, что страна полностью зависит от импорта топлива, не пытаются использовать возможности, чтобы договорится о снижении цен.

Эксперт также заявила, что усугубить ситуацию в республике может стагнация в экономике. Рост ВВП в стране в первом квартале уже упал до 1%.

«Основным, а по сути единственным, инструментом борьбы с инфляцией, применяемым сегодня НБМ, является рост ключевой ставки, что на фоне ограниченных и сокращающихся возможностей государства поддержать бизнес и население, может привести к ещё большему торможению экономики», — сказала Шеларь.

По её мнению, экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться, если власти не примут меры.

Стоит отметить, что апреле годовой уровень инфляции в Молдавии вырос до 27,07%. В мае этот показатель составил 29,05%. Это стало «рекордом» среди страны Европы. В оппозиции отмечают, что молдавские власти могли бы получать скидки на российский газ, если бы не испортили отношения с РФ.

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