Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена внесла пять китайских компаний в черный список экспортеров за нарушение санкций, связанных с оказанием поддержки российским военным и оборонным компаниям до и во время операции на Украине, сообщает 29 июня Financial Times.

Флаги России и Китая Министерство обороны Российской Федерации

Министерство торговли включило китайские компании в «список организаций, представляющих озабоченность», что фактически запрещает американским компаниям экспортировать им свою продукцию. Речь идет о таких не столь известных компаниях, как Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta Logistics.

«Сегодняшние действия посылают мощный сигнал юридическим и физическим лицам по всему миру, что если они будут пытаться поддержать Россию, США их отсекут», — заявил заместитель министра торговли США Алан Эстевес.

О включении в черный список было объявлено на фоне растущего беспокойства США по поводу укрепления связей между Пекином и Москвой, в особенности после того, как председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в феврале 2022 года подписали заявление, в котором говорится, что сотрудничество Китая и России «не имеет границ».

В последние два месяца советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр обороны страны Ллойд Остин предупреждали своих китайских коллег о том, что Вашингтон примет решительные меры, если Китай предоставит России какое-либо военное оборудование или помощь. Однако официальные лица США заявили, что у них нет никаких доказательств того, что Китай предоставлял военную помощь России.

Во вторник 28 июня министерство торговли не обвиняло китайское правительство или военных в поставках военного оборудования российской армии. «Мы не видели, чтобы Китай предоставлял России военное оборудование или систематически уклонялся от санкций», — сказал представитель Белого дома.

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