* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Первому гражданину США, осужденному за оказание помощи боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сократили 28 июня тюремный срок с 20 до 14 лет, сообщает New York Post.

В суде Pixabay.com

Мохамад Хвейс был осужден еще в 2017 году за оказание материальной поддержки террористам, а также за хранение оружия. В декабре 2015 года он побывал на территории Ирака и Сирии, контролируемой «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и даже получил официальную членскую карточку террористической группировки. Но через несколько месяцев он покинул боевиков и сдался курдским силам на севере Ирака.

В 2020 году 4-й окружной апелляционный суд США отклонил обвинение в оружии — тогда в соответствии с постановлением Верховного суда аналогичные обвинения были отклонены по большому числу дел — и назначил новое слушание по вынесению приговора.

Прокуратура призвала судью Лиама О’Грейди на слушаниях 29 июня снова приговорить Хвейса к 20 годам. Они сослались на необходимость жесткости в этом вопросе в связи с тем, о речь идет о терроризме, и напомнили О’Грэйди о важности того, чтобы учитывать действия Хвейса.

Хотя нет никаких доказательств того, что он воевал на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на суде были представлены доказательства того, что он добровольно стал террористом-смертником и что он ухаживал за ранеными бойцами на конспиративных квартирах.

Он также признался на суде, что сжег свой ноутбук и несколько телефонов, а также удалил контактную информацию с другого, прежде чем бежать с удерживаемых «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территорий. На суде он свидетельствовал, что беспокоился о том, что ноутбук содержит финансовые данные, такие как его кредитный рейтинг — что судья назвал неправдоподобным.