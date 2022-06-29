Даллас, США, , 08:49 — REGNUM Суд американского штата Техас удовлетворил иск правозащитной организации ACLU и заблокировал до 12 июля запрет на проведение абортов в регионе, сообщается в микроблоге ACLU.

Суд Joe Gratz

Таким образом, до указанной даты в ряде техасских клиник возобновятся операции по прерыванию беременности на сроке до шести недель. 12 июля должно состояться новое заседание суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня суд американского штата Луизиана временно запретил региональным властям ограничивать проведение абортов.

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