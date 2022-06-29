Джакарта, , 08:47 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо доставил гуманитарную помощь Украине во время визита в Киев, сообщает Antara.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Неизвестно, из чего состоит гуманитарная помощь. Однако ожидается, что помощь будет передана президентом Индонезии президенту Украины Владимиру Зеленскому во время двусторонней встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны отправились в Киев на поезде вечером 28 июня.

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