Джакарта, 29 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо доставил гуманитарную помощь Украине во время визита в Киев, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Неизвестно, из чего состоит гуманитарная помощь. Однако ожидается, что помощь будет передана президентом Индонезии президенту Украины Владимиру Зеленскому во время двусторонней встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны отправились в Киев на поезде вечером 28 июня.