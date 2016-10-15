29 Июня
12:35
Что подарит Путин юбиляру Бердымухамедову-старшему пока неизвестно.
А Бердымухамедов-младший может продолжить традицию отца дарить Владимиру Путину чистокровного ахалтекинца и/или алабая.
12:27
В Ашхабаде +39. Перед тем, как сесть в Аурус нетипичного для Туркмении черного цвета, Путин помахал заместителю председателя кабинета министров-министру иностранных дел Туркмении и снял пиджак.
12:26
Путин прибыл в Ашхабад для участия в Каспийском саммите
Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении Ашхабад для участия в Каспийском саммите.
12:13
Владимир Путин прилетел в Ашхабад на Каспийский саммит.