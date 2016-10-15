29 Июня
 
12:35

Что подарит Путин юбиляру Бердымухамедову-старшему пока неизвестно.

А Бердымухамедов-младший может продолжить традицию отца дарить Владимиру Путину чистокровного ахалтекинца и/или алабая.

12:27

В Ашхабаде +39. Перед тем, как сесть в Аурус нетипичного для Туркмении черного цвета, Путин помахал заместителю председателя кабинета министров-министру иностранных дел Туркмении и снял пиджак.

12:26

Путин прибыл в Ашхабад для участия в Каспийском саммите

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении Ашхабад для участия в Каспийском саммите.

12:13

Владимир Путин прилетел в Ашхабад на Каспийский саммит.