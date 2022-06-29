Ашхабад, 29 июня, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 29 июня, примет участие в Каспийском саммите в Ашхабаде.

Dan Lundberg Ашхабад

Президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах, обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств «каспийской пятёрки».

Кроме выступления на саммите у президента России запланированы переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также главами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Эбрахимом Раиси.

Отдельная встреча будет с юбиляром — отцом нынешнего президента Туркмении, спикером верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым. Ему исполняется 65 лет.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.