Москва, 29 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Одиозный историк Татьяна Таирова-Яковлева больше не работает в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом 29 июня ИА REGNUM сообщил политолог Пётр Оградов.

Письмо из ректората СПбГУ с сообщением об увольнении Татьяны Таировой-Яковлевой

«Позиция Таировой-Яковлевой после начала специальной военной операции, ее интервью вызвали резко негативную реакцию в обществе и массу писем в ректорат СПбГУ, а также в правоохранительные органы, что и привело к ее увольнению», — заявил эксперт.

После обращений граждан в отношении Таировой-Яковлевой было возбуждено административное дело, и ректорат СПбГУ прекратил с ней трудовые отношения, сообщил Оградов.

Напомним, что Татьяна Таирова-Яковлева ранее была известна грубой и невежественной апологией Ивана Мазепы. После начала спецоперации выступила в украинских СМИ с обвинениями в адрес российского руководства и научного сообщества.