Кировское, , 08:52 — REGNUM Центральную районную больницу города Кировское в Донецкой Народной Республике посетил глава Якутии Айсен Николаев. Медучреждение обветшало и плохо оборудовано, отметил он 29 июня в своём телеграм-канале.

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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Глава Якутии также встретился с военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной операции в защиту республик Донбасса.

«Настрой у ребят боевой. Поговорили, пожелал им скорейшего выздоровления. Больница старая, нет соответствующего оборудования, но это не мешает врачам и персоналу работать на совесть, вносить свой вклад в общее дело», — отметил Айсен Николаев.

Он также заверил, что Якутия поможет работать больнице, и передал жителям республики привет от горожан из Кировского.

Как сообщало ИА REGNUM, между руководством Якутии и города Кировское в Донецкой Народной Республике подписано соглашение о сотрудничестве. Для этого с визитом в Донбасс приехал глава Якутии Айсен Николаев.