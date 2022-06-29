Ставрополь, 29 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Генпрокуратура просит суд изъять у экс-главы одного из отделов УГИБДД Ставрополья недвижимость на 44 млн рублей. Имущество нажито незаконно и поэтому его необходимо вернуть в доход государства, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Имущество сомнительного происхождения»

Ряд объектов недвижимости принадлежат бывшему начальнику контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александру Аржанухину. Они оформлены на самого фигуранта дела и на его родных и близких. Всего в списке 23 объекта недвижимости. Суд до рассмотрения искового заявления принял меры по обеспечению запрета любых действий в отношении этих объектов, в том числе продажи.

«Сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, в ходе проверочных мероприятий не представлено», — пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что одновременно продолжается слушание гражданского дела по аналогичному иску Генпрокуратуры к бывшему руководителю Аржанухина — начальнику краевого УГИБДД Алексею Сафонову, его родственникам и близким об обращении в доход государства имущества на 100 млн рублей.

Расследование уголовного дела в отношении Сафонова и Аржанухина продолжается. Они и еще десятки фигурантов дела обвиняются во взятках на общую сумму свыше 19 млн рублей.