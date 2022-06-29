Самара, 29 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Число авиарейсов намерены увеличить из Самары в Казань. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Курумоч.

Yarregion.ru Самолет

Так, авиакомпания NordStar с 3 июля запускает рейсы в столицу Татарии. Авиарейсы будут выполняться по воскресеньям. Из Самары вылет планируется в 21:00 час., прибытие в Казань — в 20:50 часов. Из Казани вылеты будут осуществляться в 17:20 часов, время прибытия в Самару — 19:20 часов (время указано местное для каждого аэропорта). Перелеты будут выполнять самолеты Boeing 737−800, продолжительность полета — один час.

Сообщается, что на этом направлении перелеты также осуществляет авиакомпания UvtAero.

По информации пресс-службы авиакомпании «Россия», со 2 июля авиакомпания начнет выполнять полеты из Самары в Ереван. Авиаперелеты планируются на самолетах Superjet 100 два раза в неделю по средам и субботам.

Так, вылет из Самары планируется в 13:00 часов, прибытие в Ереван — в 15:50 часов. Обратный рейс планируется в 16:40 часов, прибытие — 19:15 часов (указано местное время для каждого аэропорта).