Мадрид, 29 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. На саммите НАТО в Мадриде присутствие в меню «Картофельного салата по-русски» удивило участников мероприятия, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — приводятся в материале слова одного из представителей прессы Иньяки Лопеса.

Он отметил, что в рамках саммита планируется признать Россию «угрозой» для НАТО.

Тем не менее, согласно публикации, русский салат распродали в течение двух часов. Агентство полагает, что дело в высоком содержании углеводов.