«Русский салат» на саммите НАТО распродали за два часа
Мадрид, 29 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. На саммите НАТО в Мадриде присутствие в меню «Картофельного салата по-русски» удивило участников мероприятия, сообщает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
НАТО
«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — приводятся в материале слова одного из представителей прессы Иньяки Лопеса.
Он отметил, что в рамках саммита планируется признать Россию «угрозой» для НАТО.
Тем не менее, согласно публикации, русский салат распродали в течение двух часов. Агентство полагает, что дело в высоком содержании углеводов.