Москва, , 08:43 — REGNUM В жару необходимо внимательно следить за состоянием здоровья детей. Чрезмерное тепло, как и холод, вредны для здоровья детей, сообщили 29 июня в пресс-службе Роспотребнадзора.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

В жаркие дни ребёнку следует выбирать одежду из натуральных тканей. Не гулять на улице с 12 до 16 часов дня. Носить головной убор из светлых натуральных материалов. Не стоит интенсивно заниматься физическими упражнениями и активными играми.

Детям в жару желательно много пить, но не холодные напитки. Есть свежие овощи, фрукты, отварные блюда и приготовленные на пару. Купаться можно только в строго отведённых и оборудованных для этого местах.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенная температура воздуха может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей.

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