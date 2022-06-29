Новосибирск, 29 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Новосибирске планируют реконструировать парк имени С. М. Кирова. Дизайн-проект размещён на сайте «Зелёный Новосибирск», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

green. novo-sibirsk.ru Слайд из дизайн-проекта

«Концепция реконструкции парка звучит как «возрождение» и состоит в восстановлении паркового ландшафта в классическом стиле», — уточняется в размещённой на сайте информации.

Онлайн-обсуждение проекта будет проходить до 11 июля, в очном формате — 1 июля.