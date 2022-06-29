Москва, , 08:42 — REGNUM Новым президентом Федерации бобслея России (ФБР) стал Анатолий Пегов, ранее занимавший пост вице-президента ФБР и главы Федерации бобслея и скелетона Татарии. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба организации.

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«Делегаты отчётно-выборной конференции единогласно избрали Анатолия Пегова на должность президента Федерации бобслея России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в голосовании приняли участие более 75% делегатов, что обеспечило кворум и легитимность принятых решений.

Елена Аникина, которая возглавляла федерацию с марта 2019 года, избрана вице-президентом организации. Аналогичные должности заняли Анна Макарова и Владимир Мысев.