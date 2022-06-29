Ульяновск, 29 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области расширяют поставки сбыта сельскохозяйственной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

http://rsnadzor21.rchuv.ru/ Проверка муки в Ульяновской области

В ведомстве отмечают рост интереса к российской муке на мировом рынке.

«Несмотря на то, что в Ульяновской области зерновые культуры являются основным экспортным товаром, перед регионом стоит задача изменить структуру экспорта в пользу продукции высокой степени переработки. В этой части ульяновские аграрии продолжают наращивать экспортный потенциал и расширять рынки сбыта», — отмечают в управлении.

В частности, наращиваются поставки пшеничной муки в Афганистан. Впервые она была поставлена в данную страну ульяновским мукомольным предприятием в мае 2022 года — тогда было отгружено 466 тонн.

В настоящее время объёмы экспорта муки наращиваются: по итогам первого полугодия в Афганистан отгружена 21 партия муки общим весом 1465 тонн. Подкарантинная продукция перед отправкой прошла досмотр, документарный и лабораторный контроль.

Всего с начала 2022 года на территории Ульяновской области управлением Россельхознадзора проконтролировано зерно и продукты его переработки в количестве 5013,9 тонн при экспорте в Белоруссию, Латвию, Израиль и Бельгию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области засеяно 763 тыс. гектаров посевных площадей, что составляет 103,5% от запланированной площади. В том числе по сравнению с прошлым годом площадь ярового сева увеличена на 70 тыс. гектаров, или на 10%.