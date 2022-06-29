Луганск, , 08:40 — REGNUM После освобождения Славянска от киевских боевиков остальные вооруженные украинские формирования в Донбассе попадут в котёл, из которого им уже не удастся выбраться. Такое мнение 29 июня высказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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«Полным котлом, я полагаю, будет считаться взятие Славянска. Славянск — это преимущественная высота. Краматорск под Славянском, он находится в низине. И, таким образом, со Славянска нам будет видно все вплоть до Артемовска, вот абсолютно весь этот треугольник до Лисичанска», — приводит его слова ТАСС.

Также Киселев утончил, что после взятия Славянска, как он считает, можно будет с полной уверенностью сказать, что войска ЛНР контролируют каждый метр территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские силовики задержали в Херсоне группу украинских диверсантов.