Омск, 29 июня, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Перед судом предстанет жительница Омска, обвиняемая в хищении денег у участников родительского чата. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в прокуратуре Омской области.

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Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 43-летней горожанки. Она обвиняется по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Ранее женщина была неоднократно судима за преступления против собственности. Она воспитывала дочь, посещающую детский сад, и состояла в родительском чате в мессенджере. Установлено, что в декабре 2021 года омичка отправила в родительский чат ложное сообщение. Женщина заявила, что у неё внезапно умер близкий родственник и теперь она нуждается в деньгах для организации похорон. Злоумышленница указала реквизиты банковской карты для перечисления денег.

Неравнодушные участники родительского чата перевели на банковскую карту женщины 10,8 тыс. рублей. Платежи составляли от 300 до 5 тысяч рублей. Полученные от 12 человек деньги женщина потратила на собственные нужды.

В ходе следствия она призналась в содеянном, однако деньги обманутым родителям не вернула. Потерпевшие заявили гражданские иски.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 72 в Октябрьском судебном районе Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге 42-летняя жительница стала жертвой аферистов. Она лишилась 1,6 млн рублей.

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