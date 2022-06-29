Орск, Оренбургская область, , 08:37 — REGNUM В Оренбургской области следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном игорном бизнесе. Его фигурантами стали 12 человек, сообщили в СУ СКР по региону.

Игровые автоматы

По данным следствия, с октября 2020 года по август 2021 года организованная преступная группа проводила в нежилом помещении по проспекту Мира в Орске азартные игры. Использовалось 27 единиц игрового оборудования. Лидером группы являлся 30-летний орчанин.

В рамках уголовного дела в отношении руководителя преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество фигурантов дела наложен арест.