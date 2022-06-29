Махачкала, , 08:37 — REGNUM В Дагестане возводится духовно-просветительский центр имени Пророка Исы. Проект реализуют с 2015 года на территории около 36 гектаров между городами Махачкала и Каспийск. Накануне, 28 июня, на строительной площадке побывал глава региона Сергей Меликов.

В мечети Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Он ознакомился с планами по благоустройству территории вокруг Духовно-просветительского центра. Основным его объектом станет мечеть имени Пророка Мухаммада, в которой смогут совершать намаз одновременно около 23 тыс. верующих. Площадь здания составит 30 тыс. кв. м, высота 17 метров.

Напомним, духовно-просветительский центр строится по инициативе муфтия Дагестана, шейха Ахмада Афанди с 2015 года. Помимо мечети он будет включать в себя здание муфтията Дагестана, детский сад, школу, центр детского развития, спортивный комплекс, а также ведущую от самого берега моря Аллею героев-медиков, протяженность которой составит 1300 метров.