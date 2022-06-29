Нью-Йорк, США, 29 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Специальная операция России на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

Он напомнил, что Россия начала спецоперацию, чтобы прекратить обстрелы Донбасса со стороны Украины, и чтобы с территории этой страны, превращённой в анти-Россию странами Запада, перестала исходить угроза.

«И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — сказал Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал способ для Киева в короткие сроки прекратить боевые действия.