Люксембург, , 08:33 — REGNUM Министры охраны окружающей среды стран Европейского союза одобрили план, по которому в Европе к 2035 году будут прекращены продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания для сокращения выбросов CO2. Об этом было объявлено утром 29 июня, передает агентство France-Presse.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Эта мера, впервые предложенная в июле 2021 года, будет означать фактический запрет на продажи бензиновых и дизельных автомобилей и малотоннажных грузовиков и полный переход на электрические двигатели в ЕС с 2035 года.

По просьбе стран, в том числе Германии и Италии, ЕС также согласился рассмотреть вопрос о мерах по поддержке альтернативных технологий, таких как синтетическое топливо и гибридные электромобили.

Министры, собравшиеся в Люксембурге, также одобрили предложение продлить до конца 2035 года освобождение от обязательств по выбросам CO2, которое предоставляется так называемым «нишевым» производителям — тем, кто выпускает менее 10 000 автомобилей в год. Это положение, которое иногда называют «поправкой Феррари», выгодно для марок класса люкс.

Теперь эти меры должны быть согласованы с Европейским парламентом.

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