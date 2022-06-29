Кито, , 08:32 — REGNUM Достаточного количества голосов для объявления импичмента президенту Гильермо Лассо не смог набрать эквадорский парламент. Об этом 29 июня сообщает пресс-службу парламента латиноамериканской страны на своей странице в одной из соцсетей.

Протесты в Эквадоре Agencia de

«По предложению импичмента для президента республики Гильермо Лассо 81 голос за, 42 — против и 14 воздержавшихся. Предложение об отставке президента не принимается», — говорится в сообщении.

При этом для объявления импичмента президенту республики парламенту Эквадора нужно было набрать 92 голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня стало известно, что переговоры с правительством Эквадора для поиска путей выхода из кризиса готовы провести представители республиканской Конфедерации коренных народов, инициировавших охватившие страну массовые протесты.