Москва, 29 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Российские силовики задержали в Херсоне группу украинских диверсантов, сообщает 29 июня РИА Новости.

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Отмечается, что в арсенал группы входило стрелковое оружие, ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы, а также несколько пластид со средствами взрывания и бронежилеты. В настоящее время задержанные дают показания.

«В ходе проведения адресных мероприятий в Херсоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций», — сообщил сотрудник российского силового ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель главного управления разведки Вооруженных сил Украины Кирилл Буданов пригрозил России терактами.

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