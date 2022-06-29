Ереван, , 08:31 — REGNUM Вопрос статуса Нагорного Карабаха является ключевым для его жителей, так переход республики под контроль Баку принесёт им беды. Об этом в эфире канала «Соловьев Live» заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы никогда не будем в составе Азербайджана, ни при каких условиях, потому что это является попросту путём к полному истреблению, изгнанию, депортации коренного населения Арцаха, армянского населения со своей исторической родины», — сказал Бабаян.

Он отметил, что на территориях, которые перешли к Баку после войны 2020 года, не осталось ни одного армянина, кроме тех, кто остался в плену. Там уже начался «вандализм» в отношении объектов армянского наследия.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев под камерами приказывает уничтожить надписи на армянском языке на армянских церквях. И мир никак не реагирует», — отметил министр.

Напомним, в апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о призывах «международного сообщества» к Армении снизить планку статуса Нагорного Карабаха. В оппозиции его после этого обвинили в планах сдать республику Азербайджану. После этого в Ереване два месяца почти ежедневно проходили акции протеста, на которых участники требовали отставки Пашиняна.