Абакан, 29 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. У двух жителей Аскизского района Хакасии было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, большое количество боеприпасов и пороха. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Vitaly V. Kuzmin АК-103

управление ФСБ России по Хакасии «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у двух жителей села Бирикчуль Аскизского района республики из незаконного оборота изъято 13 единиц огнестрельного оружия, из которых две являлись охолощёнными автоматами АК-103, переделанными для стрельбы боевыми патронами, «обрез» ружья, две винтовки, восемь ружей, в том числе изготовленных в кустарных условиях».

Также сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемых 1447 боеприпасов к этому оружию, 7,5 кг пороха и ещё «шесть основных частей оружия».

В отношении владельцев оружия и боеприпасов возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК РФ) и незаконного изготовления оружия (части 1 статьи 223 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу кузбасского Киселёвска будут судить за незаконное хранение около 1700 патронов.