Москва, , 16:18 — REGNUM Украина превратилась в страну без права и правосудия, без права на защиту. Об этом 29 июня сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Адвокат Moneyball.info

«Украина давно уже превратилась в страну без права — там преследуют и убивают адвокатов», — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что в 2016 году демонстративно был убит адвокат Юрий Грабовский, успешно защищавший гражданина РФ Александра Александрова. Преследуются адвокат «Партии Шария» Валентин Рыбин и защищавший русских Харькова Дмитрий Тихоненков.

«Дмитрий Анатольевич Тихоненков с своё время защищал Долгова, Новикова, Головачёва. Сейчас он исчез, его судьба неизвестна, и это еще более беспокоит, чем преследование, например, Рыбина по выдуманным поводам», — заключил политолог.

Напомним, что в 2016 году после исчезновения было обнаружено тело адвоката Юрия Грабовского. В 2015—2016 года погибло еще три украинских адвоката.