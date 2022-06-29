Джакарта, , 08:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны отправились в Киев на поезде вечером 28 июня, сообщает Antara.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Глава индонезийского государства и его окружение воспользовались специальным поездом, подготовленным украинским правительством. Этот же поезд был предоставлен европейским лидерам, которые посетили Украину некоторое время назад.

Президента Индонезии сопровождает министр иностранных дел Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел стран G20 на Бали.

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