Томск, 29 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления подозревают её внука.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Тело 88-летней женщины с признаками насильственной смерти было найдено в квартире жилого дома в Томске. Подозреваемый — 33-летний внук потерпевшей был задержан и уже дал признательные показания. По его словам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанёс ей несколько ударов по голове и телу.

«Задержанному предъявлено обвинение. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в управлении.

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