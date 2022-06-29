Москва, , 08:42 — REGNUM Штрафы для автомобилистов за некоторые незначительные нарушения следует отменить при одновременном ужесточении ответственности за серьёзные проступки. Об этом говорится в законопроекте, с которым ознакомилась газета «Известия».

Автомобили Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Автор законопроекта, депутат Государственной Думы России Николай Новичков («Справедливая Россия») предлагает не штрафовать водителей за грязный номер, не включенный указатель поворота, забытые дома права или документы на автомобиль. При обнаружении мелких неисправностей, считает он, достаточно предупреждения.

Депутат пояснил, что административную нагрузку на автомобилистов, чьи нарушения не ведут к тяжёлым последствиям, нужно снизить.

«Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе», — сказал Новичков.

В законопроекте говорится также о полном отказе от санкций в отношении тех, кто управляет автомобилем, не прошедшим техосмотр. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере 2 тыс. рублей.

За некоторые нарушения предлагается наказывать более строго. В их числе непристёгнутый ремень безопасности и повторное превышение скорости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве России предложили признавать недействительными права водителей, у которых выявлен ряд заболеваний.

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