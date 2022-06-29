Новосибирск, , 08:28 — REGNUM В Новосибирской области ужесточён контроль за качеством производства работ на региональных и муниципальных дорогах. Это сделано в соответствии с поручением губернатора Андрея Травникова, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ремонт дороги

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«Следствием этого явилось выявление ТУАД (Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области — прим. ИА REGNUM) большого числа нарушений требований нормативных отраслевых документов именно в процессе производства работ, — уточнили в региональном минтрансе. — Данное обстоятельно позволяет предотвратить выполнение некачественных работ и исключить появление дефектов, влияющих на условия безопасности дорожного движения».

Отметим, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что допустившие нарушения при ремонте дорог подрядчики будут устранять дефекты за свой счёт.