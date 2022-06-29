Грозный, , 08:26 — REGNUM В Чечне 28 июня открыты два завода по производству строительных материалов. Оба предприятия находятся на территории технопарка «Казбек» в Шалинском районе. На протяжении последней недели в этом технопарке открыты уже четыре завода.

На заводе Mechel.ru

Одно и новых запущенных в эксплуатацию предприятий будет производить фиброцементные изделия автоклавного и воздушного твердения, другое — строительную известь, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, заводы в технопарке будут применять самые передовые технологии. При этом сырье для производства будут добывать на территории республики, что существенно снизит цены на готовую продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в технопарке «Казбек» были открыты первые два завода. В их открытии принял участие министр промышленности России Денис Мантуров.

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