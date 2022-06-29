Чита, 29 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 29 июня в ходе отчета региональному парламенту о результатах деятельности органов исполнительной власти за 2021 год проинформировал о мерах социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

«Всего поддержка направлена 51 тысяче забайкальских семей. Социальные доплаты к пенсии выросли на 600 миллионов рублей, то есть до 2,2 миллиарда рублей, её получателями стали почти 54 тысячи человек. Размер социальной помощи на основании социального контракта составил 237 миллионов рублей на 2,5 тысячи семей», — отметил Александр Осипов.

Особенно актуальным для условий прошлого года глава региона назвал пособие по безработице во время пандемии коронавируса — для 45 тысяч забайкальцев.

Кроме того, сумма в 4 миллиарда рублей была выделена на социальное обслуживание по особым категориям. В частности: 1,1 миллиона рублей — на содержание и воспитание детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 48 миллионов — на оздоровление 2,6 тысячи детей в трудной жизненной ситуации. Услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, в общей сложности, составили 2,7 миллиарда рублей на 15,8 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля изменится размер заработной платы лиц, у которых она зависит от минимального размера оплаты труда. В связи с повышением МРОТ с 1 июля до 15 279 рублей те компании, уровень зарплат в которых был привязан к этому показателю, должны будут пересмотреть свой бюджет и осуществить выплаты в соответствии с новым МРОТ.

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