Брюссель, 29 июня, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Подпольная нарколаборатория по производству синтетического наркотика была обнаружена сотрудниками полиции на территории военной авиабазы в бельгии. Об этом 28 июня сообщает агентство France Press.

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Уточняется, что речь идёт об авиабазе бельгийских ВВС в Кляйне-Брогель, провинция Лимбург. В ходе операции по выявлению наркотрафика на авиабазе были задержаны два человека, не связанные с военным ведомством Бельгии.

Кто организатор нарколаборатории на территории авиабазы, не раскрывается, хотя известно, что здесь размещены и американские военнослужащие. При этом в местной прессе неоднократно появлялась информация, что именно эту авиабазу США используют для хранения ядерного оружия. Хотя эти сведения никогда официально не подтверждались, рядом с авиабазой начали собирать акции протеста пацифисты, пытаясь добиться запрета на хранение здесь ядерного оружия.

После обнаружения здесь нарколаборатории споры вокруг авиабазы возобновились.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации сотрудниками полиции при поддержке спецназа лаборатории по производству синтетических наркотиков в Нижнем Новгороде.