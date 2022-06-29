Благовещенск, 29 июня, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Монумент генерал-майору Юрию Кузнецову установили в сквере в Благовещенске. Памятник появился возле Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), сообщило 29 июня ИА AmurLife.

Ivan Dubasov Звезда Героя Советского Союза

Читайте также: В Приамурье ко Дню России откроют стелу выпускникам командного училища

Это образовательное учреждение генерал-майор возглавлял в течение нескольких лет. Герой ушёл из жизни в 2020 году. Памятник ему отлили из бронзы в городе Касли Челябинской области. Высота монумента — 2,5 метра.

Фигура Юрия Кузнецова как-будто шагает, идёт в сторону училища — такова задумка авторов. Торжественное открытие памятника запланировано на 5 июля

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Благовещенске открыли стелу, посвящённую выпускникам Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.