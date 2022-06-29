Самара, , 08:32 — REGNUM Двое несовершеннолетних пешеходов пострадали в результате наезда на них автомобиля в Самарской области. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дорожно транспортное происшествие

По предварительной информации, днем 28 июня в Ставропольском районе автомобиль КИА, двигаясь по обводной дороге села Александровка, наехал на двух девочек-пешеходов 2009 годов рождения, которые перебегали проезжую часть в неустановленном месте.

«По имеющейся информации, несовершеннолетние пешеходы неожиданно выбежали из-за грузового транспортного средства. После ДТП подростки с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.