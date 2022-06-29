Пермь, 29 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Почти в 0,5 млрд рублей оценили достройку комплекса жилых домов на улице Карпинского, 108 в Перми (четвертая очередь строительства). Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края планирует выбрать подрядчика 22 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Стартовая цена тендера — 496 774 991,47 рубля.

«Дата окончания работ — не позднее 13,4 месяца с даты начала работ, в том числе подготовительный период — один месяц», — уточняется в документации.

Зарезервированный адрес объекта — ул. Карпинского, 112а. Победитель тендера должен завершить строительство объекта, который ранее не сдали в срок.

Под объект определен земельный участок с кадастровым номером 59:01:4 410 825:228 общей площадью 4 680 кв. м. Здание предполагается на 25 этажей жилой площадью квартир — 3770,63 кв. м (184 жилых помещения).