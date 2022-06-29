Донецк, 29 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Кассационную жалобу адвоката наёмника из Великобритании Шона Пиннера, участвовавшего в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима и приговорённого за это в Донецкой Народной Республике (ДНР) к смертной казни, получил Верховный суд ДНР. Об этом 29 июня сообщает ТАСС.

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Как указала представительница суда, рассмотрение кассационной жалобы пройдет не позднее двух месяцев со дня направления дела в инстанцию Верховного суда республики.

«Дата кассационного рассмотрения назначается не позднее двух месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию (часть 1 статьи 408 УПК ДНР)», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что психопатия была выявлена в результате психиатрической экспертизы у одного из наёмников, приговорённых к смертной казни судом в ДНР.