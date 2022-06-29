Пхеньян, 29 июня, 2022, 08:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 5980 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 29 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,73 млн человек. Из них выздоровели 4,72 млн пациентов, ещё 11,2 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 10 258 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 349 756.

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