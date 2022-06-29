Донецк, 29 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Пантелеймоновки. Об этом 29 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Артиллерия ВСУ

В 4:00 украинская артиллерия с позиций в посёлке Новгородское нанесла удар по Пантелеймоновке, выпустив семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под огонь украинских боевиков попал город Ясиноватая.