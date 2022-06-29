Владивосток, 29 июня, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Приморье с начала года возбуждено 460 уголовных дел по фактам езды в состоянии опьянения, вынесены 63 обвинительных приговора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пьяный водитель

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Всего составлено 4 277 административных протоколов за пьяную езду, лишены водительских прав 2 172 человека, административному аресту подверглись 885 человек.

Однако наиболее суровое наказание вынесено в отношении водителей-рецидивистов, по вине которых не только пострадали или погибли люди, но и которые уже привлекались к ответственности за пьяную езду и попались снова.

В отношении водителей-рецидивистов, по вине которых не только пострадали или погибли люди, но и которые уже привлекались к ответственности за пьяную езду и попались снова, возбуждены 460 уголовных дел, осуждено более 60 человек. Большинство из которых приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Отмечается, что по вине пьяных водителей в Приморье произошли 354 аварии, в которых 18 человек погибли, 211 получили различные травмы.

ГИБДД проводит специальные рейды с привлечением дополнительных сил полицейских — привлечены к ответственности 210 водителей без прав, 112 человек в состоянии опьянения, 89 отказавшихся проходить медосвидетельствование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карталах Челябинской области 63-летний гражданин осуждён за смертельное ДТП, совершённое в нетрезвом виде.