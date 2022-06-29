Чебоксары, 29 июня, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Чувашии проводится доследственная проверка по факту смерти рабочего мясокомбината. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тракторы

По данным ведомства, вечером 23 июня 2022 года на территории молочно-товарной фермы 33-летнего тракториста придавило прицепом во время проведения работ по очистке трактора. В управлении отмечают, что мужчина скончался от полученных травм.

По данному факту проводится доследственная проверка. В ведомстве устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в Чебоксарах вынесен приговор по факту смерти рабочего при возведении многоквартирного дома. Фигурант уголовного дела получил условный срок.

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