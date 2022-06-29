Новосибирск, 29 июня, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области подрядчики, допустившие нарушения при ремонте дорог, будут устранять дефекты за свой счёт. Соответствующие поручения дал губернатор региона Андрей Травников.

Onf.ru Ремонт дороги

«Большое количество дефектов, которое мы выявляем — это отражение нашего принципиального подхода. Мы всё равно дожмём, всё равно заставим всех поверить, что нарушать — себе дороже», — подчеркнул Травников.

По его словам, недобросовестные подрядчики должны понять, что нельзя заработать в ущерб качеству, на экономии материалов и отклонении от проектных решений.