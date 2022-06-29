Донецк, 29 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под огонь украинских боевиков попал город Ясиноватая. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

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В 6:25 с позиций в Авдеевке был нанесён удар по Ясиноватой, выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР обстреляли посёлок Гольмовский.