Москва, 29 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прогнозирует кризис Евросоюза и возврат к национальным валютам.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

«Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы. Германия и другие североевропейские государства, которые ещё семь лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

США не спешат на помощь европейским странам, им эта ситуации выгодна. Слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой, Европе навязываются более дорогие американские ресурсы, указал спикер Госдумы.

Все эти проблемы будут усугубляться, полагает он.

Читайте также:Евросказка подошла к концу: скептицизм инвесторов к евро продолжит расти

«Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам», — допустил парламентарий.

Читайте также:Европейский совет одобрил вступление Хорватии в зону евро